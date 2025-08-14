Bilecik Valisi, Bakan Yumaklı’yı Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Ankara’da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Vali Sözer, Bakan Yumaklı’ya kendisini ağırladığı için teşekkür ederek, Bilecik’e gösterilen desteklerden dolayı minnettarlığını dile getirdi. İki yetkili, Bilecik’in tarım ve orman alanındaki projeleri ile yatırımları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Vali Sözer, “Sayın Bakanımıza nazik misafirperverlikleri ve Bilecik’e sundukları desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum” ifadesini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da, ilin gelişimi için sürdürülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini aktardı.

TARIM VE ORMAN ALANINDA YATIRIMLAR

Görüşmede, Bilecik’in tarım ve orman sektöründeki mevcut projeleri ve gelecekteki yatırımları masaya yatırıldı. Bu konulara dair fikir alışverişi gerçekleştirildi. Vali Sözer, yapılan her türlü çalışmanın Bilecik için önemine dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ise, bu yatırımların ilin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

BİLECİK’İN GELECEĞİ İÇİN PAYLAŞILAN HEDEFLER

Toplantıda, Bilecik’in tarımsal potansiyelinin daha da arttırılması için atılacak adımlar değerlendirildi. Gelişen teknoloji ve yeniliklerin sektöre entegrasyonu konuları üzerinde duruldu. İki yetkili, her zaman Bilecik’in tarım ve ormancılık alanındaki başarısını ileriye taşımak için gerekli çalışmaların yapılmasına destek vereceklerini ifade etti.