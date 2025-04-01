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Bilecik Valisi, Bayramda Toplumla Buluştu

RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSU

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ramazan Bayramı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek bayram neşesini paylaştı. Günü anlamlı ziyaretlerle geçiren Vali Aygöl, toplumun tüm kesimlerine ulaşarak birlik ve dayanışma mesajları veriyor. Sabah erken saatlerde halkla bayramlaşan Vali Aygöl, eşi Nazlı Aygöl ile birlikte huzurevinde kalan büyükleri ziyaret etti. Yaşlılarla sıcak muhabbetler kuran Aygöl çifti, onların dualarını alarak bayramın manevi anlamını vurguladı.

ŞEHİT AİLELERİNE DESTEK

Vali Aygöl, şehit ailelerini de unutmadan, 1999 yılında şehit düşen Mehmet Bilgin’in ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı ve Vali Aygöl, şehit ailelerine destek olmanın devletin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu dile getirdi.

KAMU GÖREVLİLERİYLE BULUŞMA

Kamu görevlilerine yönelik ziyaretlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İtfaiye personeliyle bir araya gelen Vali Aygöl, personelin bayramını kutladı. Bu ziyaretlerle bayram coşkusunu ve devletin halkla olan bağını güçlendiriyor.

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