Bilecik Valisi Emniyet Çalışmalarını İnceledi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Vali Sözer’e, İl Emniyet Müdürü Yılmaz ve birim amirleri, kent genelinde gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş uygulamaları ile trafik denetimlerine dair sunum yaptı. Ayrıca, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

EMNİYET TEŞKİLATINA TEŞEKKÜR

Vali Sözer, emniyet teşkilatının vatandaşların huzuru için büyük çaba gösterdiğini vurguladı. Kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda başarılar dilerken, “Huzur şehri Bilecik’te, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz” ifadesini kullandı. Vali Sözer, emniyet mensuplarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.