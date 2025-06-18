VALİ SÖZER’DEN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Bu ziyarette Vali Sözer’e, İl Emniyet Müdürü Yılmaz ve birim amirleri, şehir genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş uygulamaları, trafik denetimleri ile vatandaşların huzur ve güvenliğini korumaya yönelik yapılan faaliyetler hakkında sunum yaptı.

EMNİYET TEŞKİLATINA TEŞEKKÜR

Vali Sözer, emniyet teşkilatının vatandaşların huzuru için büyük bir çaba gösterdiğini ifade etti. Kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen bu çalışmalar için başarılar dileyen Vali Sözer, “Huzur şehri Bilecik’te, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz” diyerek, emniyet mensuplarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.