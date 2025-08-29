Bilecik Valisi Faik OktaY Sözer, Gençlik ve Spor’u Ziyaret Etti

VALİ SÖZER’DEN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile şube müdürleri, il genelinde yürütülen çalışmalara, yatırımlara ve projelere dair bilgi sundu. Sunumda, il genelinde toplam 34 tesis ve yurt hizmet verdikleri, yıl boyunca 4 bin 218 öğrencinin yurtlarda konakladığı belirtildi. Ayrıca spor faaliyetleri kapsamında 25 bin 764 lisanslı sporcu ve 2 bin 251 faal sporcu olduğunun altı çizildi. 2024-2025 eğitim döneminde 2 bin 481 öğrenciye yetenek taraması yapıldığı ve 2023-2024 tarama sonuçlarına göre yetenekli bulunan 363 öğrencinin branşlarına yönlendirildiği aktarıldı.

YÜZME PROJELERİ VE BAŞARILAR

“Yüzme bilmeyen kalmasın” projesi çerçevesinde 2025 yılı içerisinde 3 bin 700 çocuğa yüzme öğretilmesi hedefleniyor ve toplam hedef ise 4 bin 500 çocuk olarak belirlendi. Ayrıca uluslararası müsabakalarda 5 branşta 10 derece elde edildiği ve yine 5 branşta 16 milli sporcu yetiştirildiği ifade edildi. Gençlik merkezleri aracılığıyla yıl boyunca 38 bin 739 gence ulaşılmasıyla birlikte 4 bin 803 faaliyet düzenlendiği, 800 gencin katıldığı 38 kamp düzenlendiği vurgulandı.

YENİ TESİSLER VE BAKIM ÇALIŞMALARI

Yıl içerisinde Bozüyük, Söğüt ve Gölpazarı Gençlik Merkezleri, Pazaryeri Spor Salonu ile Pazaryeri ve Gölpazarı Yarı Olimpik Yüzme Havuzlarının tamamlanarak faaliyete geçtiği kaydedildi. Ayrıca tesislerde 5 milyon 900 bin lira maliyetle 30’un üzerinde bakım ve onarım çalışması yapıldığı belirtildi. Vali Sözer, gençlerin gelişimine katkı sunan her çalışmanın önemine değinerek sporun ve sporcunun desteklenmesi konusunda kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.