Bilecik Valisi Gazi Özkan’ı Ziyaret Etti

GAZİ MEHMET ÖZKAN’A GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesinde yaşayan Gazi Mehmet Özkan’ı evinde ziyaret ederek ona geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret esnasında Vali Sözer, Gazi Özkan ile bir süre sohbet ederek, vatanı için gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı teşekkür etti.

GAZİLERİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Gazilerin, milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde onurlu birer sembol olduğunu belirten Vali Sözer, “Sizlerin cesareti ve fedakarlığı, bizlere daima ilham vermektedir. Bu toprakların bugün güvenle adım atılabilen bir vatan olmasında emeğiniz büyüktür” sözleriyle bu durumun altını çizdi.

DEVLET HER ZAMAN GAZİLERİN YANINDA

Ziyaretin sonunda Gazi Mehmet Özkan’a sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür dileyen Vali Sözer, devlet olarak her zaman gazilerin ve ailelerinin yanında olduklarını ifade etti.