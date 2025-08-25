Bilecik Valisi, Gaziyi Ziyaret Etti

GAZİLERİMİZE VERİLEN DEĞER

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi İbrahim Bar’ı evinde ziyaret etti. Bu anlamlı ziyaret, gazilere verilen değerin ve minnettarlığın güçlü bir göstergesi oldu. Vali Sözer, bu ziyarette yaptığı konuşmada, “Gazilerimiz, şanlı tarihimizin yaşayan abideleridir,” diyerek, Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna gösterdiği fedakarlığın simgelerinden biri olan gazilere sürekli sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

İBARETLER VE MEMNUNİYET

Gazi İbrahim Bar ve ailesi, bu nazik ziyaret nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vali Sözer, gazilere yönelik bu tür ziyaretlerin devam edeceğini belirtti. Ziyarette ayrıca Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu da yer aldı.