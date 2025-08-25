Haberler

Bilecik Valisi, Gaziyi Ziyaret Etti

GAZİLERİMİZE VERİLEN DEĞER

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi İbrahim Bar’ı evinde ziyaret etti. Bu anlamlı ziyaret, gazilere verilen değerin ve minnettarlığın güçlü bir göstergesi oldu. Vali Sözer, bu ziyarette yaptığı konuşmada, “Gazilerimiz, şanlı tarihimizin yaşayan abideleridir,” diyerek, Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna gösterdiği fedakarlığın simgelerinden biri olan gazilere sürekli sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

İBARETLER VE MEMNUNİYET

Gazi İbrahim Bar ve ailesi, bu nazik ziyaret nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vali Sözer, gazilere yönelik bu tür ziyaretlerin devam edeceğini belirtti. Ziyarette ayrıca Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu da yer aldı.

Tufanbeyli’de Otomobil Yangını Söz Konusu

Tufanbeyli'de bir otomobilde çıkan yangın, sürücünün ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, araçta zarar meydana getirdi.
Van Erciş Yolu’nda Minibüs Takla Attı

Van Erciş karayolunda bir minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve güvenlik ekipleri gönderildi.

