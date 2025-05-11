Bilecik Valisi Gençlerle Moral Verdi

BİLECİK VALİSİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi’nin 12. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde onlara moral verdi. Gerçekleşen buluşmada Vali Aygöl, öğrencilerle sohbet ederek onların eğitim ve kariyer hedeflerini dinledi. Mühendislik, tıp, hukuk ve psikoloji gibi farklı alanlarda eğitim almak isteyen öğrenciler, gelecek Türkiye’sine katkıda bulunma isteklerini ifade etti.

GENÇLERİN AZMİNE DEĞER VERİLDİ

Vali Aygöl, gençlerin azmi ve vizyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sizler bu ülkenin yarınlarısınız. Azimle ve disiplinle çalışmaya devam edin. Her birinizin başarı hikayesiyle gurur duyacağız” şeklinde konuştu. Öğrencilerin yoğun sınav temposunda motivasyonlarını artıran bu buluşma, katılımcılar tarafından önemli bir anı olarak hatırlanacak.