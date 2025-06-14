Bilecik Valisi, Huzurevi’ni Ziyaret Etti

GAZİLERİMİZİ ZİYARET EDİYOR

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, eşi Zeynep Sözer ile beraber Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Vali Sözer, huzurevi sakinlerinin geçmiş bayramını kutlayarak onlarla yakından ilgilendi.

BAYRAM SOHBETLERİ VE GÜZEL ANILAR

Yaşlılarla birebir etkileşimde bulunan Vali Sözer, onlarla bolca sohbet edip hal ve hatırlarını sordu. Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Büyüklerimiz, geçmişin tecrübeleriyle geleceğimizi aydınlatan en kıymetli hazinemizdir” ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda, huzurevi sakinlerine çeşitli ikramlar sunulurken, samimi sohbetler ve bayramlaşma anları meydana geldi.

EAİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ DE YANINDAYDI

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, ziyareti sırasında Vali Sözer’e eşlik ederek etkinliğe katkı sağladı.