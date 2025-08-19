Bilecik Valisi İnceleme Yaptı

İNCELEME ZİYARETİ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, inşaatı süren öğrenci yurdunu yerinde inceledi. Vali Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile birlikte yurt inşaatında inceleme yaptı. Burada yetkililerden inşaatın mevcut durumu ve bitiş süresi hakkında bilgi aldı.

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ YATIRIMLAR

Öğrencilerin barınma imkanlarının artırılması amacıyla gerçekleştirilen yatırımların önemine dikkat çeken Sözer, gençlerin eğitim süreçlerini daha iyi koşullarda sürdürebilmeleri için çalışmaların kesintisiz devam edeceğini belirtti.