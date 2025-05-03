Bilecik Valisi İnceleme Yaptı, Proje Önemli

İNCELEMELERİMİZ DEVAM EDİYOR

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt ilçesinde halen yapımı süren Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Parkı inşaat alanında incelemelerde bulundu. Projenin detayları hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Aygöl, bu projenin gençler ve aileler için değerli bir sosyal alan haline geleceğini ifade etti.

ÖNEMLİ ETKİNLİK ALANLARI YER ALIYOR

Türk kültürüne ilişkin unsurlar barındıracak tematik parkta, eğitim ve doğa ile iç içe etkinlik alanlarının olacağı belirtildi. Vali Aygöl, konuyla ilgili olarak, “Bu proje yalnızca bir kamp alanı değil, aynı zamanda gençlerimizin kökleriyle bağ kuracağı bir yaşam alanı olacak” dedi. Projenin titizlikle sürdüğü, tamamlanmasıyla birlikte gençlere yönelik kültürel ve sosyal aktivitelerin artırılmasının amaçlandığı vurgulandı.