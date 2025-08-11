Bilecik Valisi Komutanları Kabul Etti

BİLECİK’TE JANDARMA KOMUTANLARININ ATANMASI

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yeni göreve başlayan jandarma komutanlarını makamında ağırladı. Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı’na atanan Tuğgeneral Yusuf Aslan ile Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’na göreve başlayan Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, Vali Sözer’e ziyarette bulundu.

GÜVENLİKTE KOORDİNASYONUN ÖNEMİ

Komutanlarla bir araya gelen Vali Sözer, Bilecik’in güvenliği ve huzurunu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Valilik makamında yapılan kabulde, Vali Sözer yeni görevlerine atanan komutanlara ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileterek başarılar temenni etti.