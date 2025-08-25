Bilecik Valisi Muhtarlarla Toplantı Yaptı

VALİ SÖZER’İN MUHTARLARLA TOPLANTISI

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesinde faaliyet gösteren köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda ayrıca ilgili kamu kurumlarının temsilcileri de bulundu. Şehirde yaşayan vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin ele alındığı bu toplantıda, köy ve mahallelerde öncelikli konular detaylı bir şekilde değerlendirildi.

ÇÖZÜM ODakLI ÇALIŞMALAR

Vali Sözer, hızlı bir şekilde çözüm odaklı çalışmaların hayata geçirilmesi için gerekli kurumlara talimatlar verdi. Vali, “Muhtarlarla sürdürülen güçlü iş birliği, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve zamanında sunulmasında kritik rol oynuyor. Hizmetlerin vatandaşlara en kısa sürede ulaştırılması adına, muhtarların sahadaki gözlem ve önerileri büyük önem taşıyor” diyerek muhtarların önemine vurgu yaptı. Ayrıca, ilçede düzenlenen bu tür toplantıların yerel yönetimlerin sorunları yerinde tespit edip çözüm üretme kapasitesini artıracağını ifade etti.