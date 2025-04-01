Bilecik Valisi, Öğrencilerle Bayramda Buluştu

BAYRAMDA BİR ARAYA GELİNDİ

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Ramazan Bayramı’nda memleketlerine gidemeyen Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri ile anlamlı bir kahvaltı programında bir araya geldi. Etkinlik, Pelitözü Gölpark’ta gerçekleştirildi. Sınav hazırlıkları dolayısıyla bayramda Bilecik’te kalan öğrencilerle buluşan Vali Aygöl çifti, birlik ve dayanışma mesajı verdi.

ÖĞRENCİLERİN GELECEĞE KATKISI VURGULANDI

Yaptığı konuşmada, öğrencilerin eğitim hayatındaki rolüne dikkat çeken Vali Aygöl, onların yanında olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. “Sizler bizim geleceğimizsiniz, bu bayramda yanınızda olmak istedik,” diyen Aygöl, yapılan etkinlikte öğrencilerin bayramlarını da kutladı. Kahvaltı programı boyunca öğrencilerle birebir sohbet eden Aygöl çifti, gençlerin taleplerini ve görüşlerini dikkatle dinledi.

PROGRAM SONUNDA HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ve bayramlaşma ile sona erdi. Bu buluşma, Valilik ve üniversite iş birliğinin güzel bir örneğini sergiledi. Bilecik’teki gençler, bu tür etkinliklerin kendileri için önemli olduğunu dile getirirken, beraber geçirilen keyifli vakitten dolayı memnuniyetlerini ifade etti.