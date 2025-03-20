Bilecik Valisi Öğrencilerle Kitap Okudu

EĞİTİM KURUMLARINA DESTEK ZİYARETİ

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentin köklü eğitim kurumlarından olan Ertuğrul Gazi Lisesi’ni ziyaret etti ve burada öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Vali Aygöl, bu ziyareti BİL-EN Programı kapsamında uygulanmakta olan her gün 20 dakika kitap okuma etkinliği ile başlattı. Öğrencilerle birlikte kitap okuyarak, bu etkinliğin gençlerin okuma alışkanlığını geliştirmesi ve akademik başarılarının artması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET

Vali Aygöl, daha sonrasında sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi ve onların hedeflerini ile beklentilerini dinledi. Eğitim hayatlarındaki başarılar için iyi dileklerini ileten Aygöl, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi için eğitim her zaman önceliğimiz olacak” şeklinde konuştu.

EĞİTİMDE YENİ FIRSATLAR ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Kitap okuma etkinliğinin ardından okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir toplantı yaparak mevcut eğitim durumu hakkında bilgi alan Vali Aygöl, öğretmenlerin taleplerini dinledi. Eğitimin niteliğini artırmak için fikir alışverişinde bulundu ve okulun ihtiyaçları hakkında güncel gelişmeler konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.