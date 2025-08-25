Bilecik Valisi Okullara Ziyaret Etti

VALİ SÖZER’İN ZİYARETİ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları için İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette, il genelindeki okullarda yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bilecik’te 1 Eylül itibarıyla 173 okul ve 83 kurumda yaklaşık 39 bin öğrencinin 3 bin öğretmenle ders başı yapacağı ifade edildi. Öğrencilerin erdemli ve yetkin bireyler olarak yetiştirilmesi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hedefleniyor.

FİZİKİ İYİLEŞTİRMELER VE YENİ PROJELER

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların fiziki iyileştirmelerine hız verildi. Öğrencilerin sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmesi için, 24 okulda büyük onarımlar, 52 okulda ise küçük onarımlar tamamlandı. Bazı yerlerde çalışmalar hala devam ediyor. Ayrıca, yeni dönemde hizmete girecek olan özel eğitim anaokulları ve spor salonlarının yapımının da sürdüğü açıklandı.

EĞİTİM MALZEMELERİ VE TAŞIMALI EĞİTİM

Öğrencilerin eğitim materyallerine erişimi için hazırlıklar tamamlandı. Okullar açıldığında 414 bin ücretsiz ders kitabı ve eğitim materyalinin öğrencilere ulaştırılacağı belirtildi. Taşımalı eğitim kapsamında, özellikle özel eğitim öğrencileri dahil toplam bin 330 öğrencinin okullarına ulaşımının sağlanacağı bildirildi.

VALİ’DEN MESAJ

Vali Faik Oktay Sözer, “Yapılan tüm yatırımların ve hazırlıkların ilimizdeki eğitim kalitesine olumlu katkılar sunmasını temenni ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı, başarılı bir yıl olmasını diliyorum” dedi.