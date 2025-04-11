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Bilecik Valisi Okuyucuları Ödüllendirdi

BİLECİK VALİSİ OKUYUCULARI ÖDÜLLENDİ

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, “Kütüphane Haftası” etkinlikleri çerçevesinde, yıl boyunca en fazla kitap okuyan beş okuyucuyu makamında kabul ederek ödüllendirdi. Bu yıl “Üreten Kütüphaneler” proje teması altında düzenlenen etkinlikler, Bilecik’te kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı ve kütüphanelerin önemini vurgulamayı amaçlıyor.

Etkinlik içerisinde en çok kitap okuyan bireylere çeşitli ödüller verildi. Vali Aygöl, toplumda kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmanın yanı sıra, kütüphanelerin bilgi üretimindeki ve toplumsal gelişimdeki rolü üzerinde durdu. Bu proje teması, kütüphanelerin sağladığı katkıları ön plana çıkarırken, etkinliklerin gençler ve çocuklar başta olmak üzere her yaştan bireyde okuma kültürünü teşvik etmesi hedefleniyor.

OKUMA KÜLTÜRÜNÜ TEŞVİK ETMEK

Bilecik’teki bu etkinlikler, toplumda okuma alışkanlığının geliştirilmesi için önemli adımlar atmayı amaçlıyor. Herkesin kütüphanelerden faydalanması ve okuma kültürünün yaygınlaştırılması gerektiği düşünülüyor. Bu çerçevede düzenlenen etkinliklerin, kütüphanelerin toplum içindeki yerini güçlendireceği ifade ediliyor.

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