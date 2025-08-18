Bilecik Valisi Projeleri Değerlendirdi

TOPLANTIYA KATILIM

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik İl Özel İdaresi içinde sürdürülen projelerin değerlendirildiği toplantıya iştirak etti. Yapılan toplantıda devam eden projelerin güncel durumu, gelecekteki yatırımlar ve sunulan hizmetlerin etkinliği masaya yatırıldı.

HİZMET ANLAYIŞI VE KAMU KAYNAKLARI

Vali Sözer, vatandaş odaklı, verimli ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışının önemine değinerek, kamu kaynaklarının etkin ve yerinde kullanılmasının önemini vurguladı. İl genelinde yürütülen projelerin hızla tamamlanması ve halkın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olması gerektiği yönünde görüşler paylaşıldı.

GELECEK YATIRIMLAR VE KAMU HİZMETLERİ

Toplantıda ayrıca, önümüzdeki dönem için hayata geçirilmesi hedeflenen yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi adına atılacak adımlar da detaylı bir şekilde ele alındı.