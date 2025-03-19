Bilecik Valisi, Şehit Aileleriyle Buluştu

FTAR PROGRAMINDA BİR ARAYA GELME

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, eşi Nazlı Aygöl ile birlikte şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi. Bilecik Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen bu programa katılanlar, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini yaşadı. Vali Aygöl, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek onların hikâyelerini dinledi ve taleplerini kaydetti.

FAEDAKARLIKLAR UNUTULMAYACAK

Programda konuşan Vali Şefik Aygöl, şehitlerimizin ve gazilerimizin ülkemiz için gösterdikleri fedakarlıkların asla unutulamayacağını vurguladı. “Onlar, Türk milletinin aileleri, evlatları olmuşlardır. Bizler de onların bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimizin her zaman yanındayız” diyerek duygu dolu bir mesaj verdi.

DUALAR VE MEMNUNİYET

İftar programında manevi bir atmosfer hâkimken, şehitlerimiz için dualar edildi. Gaziler ve aileleri, düzenlenen iftar programından duydukları memnuniyeti dile getirerek, devletin ve milletin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade etti.