Bilecik Valisi Sözer Esnafları Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, sanayi esnaflarıyla bir araya geldi. Ziyaretinde Bilecik Küçük Sanayi Sitesi’ndeki iş yerlerini tek tek gezerek esnafın sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini dinledi. Bu etkileşim sırasında esnafların ihtiyaçları ve önerileri kaydedildi.

SANAYI ESNAFININ DEĞERİ

Vali Sözer, Bilecik’in ekonomik ve sosyal yapısına katkı sağlayan sanayi esnafının önemine vurgu yaparak, “Emekleriyle ilimizin üretimine, istihdamına ve gelişimine katkı sağlayan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” diye belirtti.

GEBZE’DE KEDİ DENİZE DÜŞTÜ

Gebze'de bir kedi denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla belediye çalışanı, halatla kediyi kurtarıp güvenli bir şekilde doğaya geri bıraktı.
Eskişehir’de Dubalara Tepki Var

Eskişehir'de, vatandaşlar ve esnaflar, Odunpazarı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne konulan dubalara karşı tepkilerini dile getirdi.

