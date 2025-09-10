Bilecik Valisi Sözer Esnafları Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, sanayi esnaflarıyla bir araya geldi. Ziyaretinde Bilecik Küçük Sanayi Sitesi’ndeki iş yerlerini tek tek gezerek esnafın sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini dinledi. Bu etkileşim sırasında esnafların ihtiyaçları ve önerileri kaydedildi.

SANAYI ESNAFININ DEĞERİ

Vali Sözer, Bilecik’in ekonomik ve sosyal yapısına katkı sağlayan sanayi esnafının önemine vurgu yaparak, “Emekleriyle ilimizin üretimine, istihdamına ve gelişimine katkı sağlayan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” diye belirtti.