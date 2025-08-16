Bilecik Valisi, Tuğgeneral Aslan’la Görüştü

VALİ SÖZER’DEN JANDARMA KOMUTANINA ZİYARET

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yakın zamanda görevine atanan Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan’a iade-i ziyarette bulundu. Valilikten gelen bilgilere göre, Vali Sözer, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı’ndaki ziyaretinde Tuğgeneral Aslan’a yeni görevinde başarılar diledi.

GÜVENLİK VE EĞİTİM GÖRÜŞÜLDÜ

Ziyaret kapsamında kentteki güvenlik ve asayiş durumları ile Jandarma Eğitim Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği faaliyetler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Vali Sözer, Türkiye’nin güvenliğinin temeli olan Jandarma teşkilatının eğitimdeki rolüne vurgu yaparak, Bilecik’in bu kapsamda önemli bir misyona sahip olduğunu ifade etti.

TEŞEKKÜR VE HATIRA FOTOĞRAFI

Tuğgeneral Yusuf Aslan, nazik ziyareti için Vali Sözer’e teşekkür etti ve Bilecik’te görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.