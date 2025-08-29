Bilecik Valisi Vali Sözer, Etkinlikte Bir Araya Geldi

BİLECİK VALİSİ VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Şeyh Edebali Külliyesi’nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Sözer, geleneksel şifalı pilav ikram ediyor ve vatandaşlarla keyifli sohbetler yapıyor. Etkinlik, Bilecik’in kültürel ve sosyal değerlerini tanıtma amacı güdüyor ve katılımcılar, pilav ikramına yoğun ilgi gösteriyor.

ETKİNLİK RENGARENK GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Vali Sözer, buluşma sırasında yaptığı açıklamada, “Geleneklerimizi yaşatmak ve vatandaşlarımızla bir araya gelmek bizim için büyük bir mutluluk” diyor. Şeyh Edebali Külliyesi’nde gerçekleşen bu renkli program, vatandaşların yoğun katılımıyla dikkat çekiyor.