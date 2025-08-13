Bilecik Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

BİLECİK’TE TARIMSAL FAALİYETLER GÖRÜŞÜLDÜ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı makamında ziyaret etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu ziyaret sırasında Sözer, Yumaklı’ya il genelinde süregelen tarımsal faaliyetlere dair bilgi verdi.

ORMAN YANGINLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Ziyaret süresince ayrıca Bilecik’teki orman yangınları da değerlendirildi. Vali Sözer, Bakan Yumaklı’ya, Osmanlı Devleti’nin manevi mimarı olan Osman Gazi’nin kayınbabası ve hocası Şeyh Edebali’ye ait “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” şeklindeki anlamlı sözü içeren, hat sanatıyla hazırlanmış bir tablo sundu. Ziyaret, bu takdimin ardından fotoğraf çekimiyle noktalandı.