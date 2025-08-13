Haberler

Bilecik Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

BİLECİK’TE TARIMSAL FAALİYETLER GÖRÜŞÜLDÜ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı makamında ziyaret etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu ziyaret sırasında Sözer, Yumaklı’ya il genelinde süregelen tarımsal faaliyetlere dair bilgi verdi.

ORMAN YANGINLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Ziyaret süresince ayrıca Bilecik’teki orman yangınları da değerlendirildi. Vali Sözer, Bakan Yumaklı’ya, Osmanlı Devleti’nin manevi mimarı olan Osman Gazi’nin kayınbabası ve hocası Şeyh Edebali’ye ait “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” şeklindeki anlamlı sözü içeren, hat sanatıyla hazırlanmış bir tablo sundu. Ziyaret, bu takdimin ardından fotoğraf çekimiyle noktalandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Göksun’da Orman Yangını Şüphelisi Tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen orman yangını nedeniyle arıcılık yapan R.D. gözaltına alınarak tutuklandı. Yangının çıkış sebebi olarak gösterildi.
Haberler

Gökyüzü Meraklıları Perseid Meteor Yağmurunu İzledi

Ankara'da gökyüzü severler, Mamak'taki lavanta bahçesinde 'Perseid meteor yağmuru'nu izlemek üzere toplandı. Katılımcılar, büyüleyici anların tadını çıkararak bu doğal gösteriyi gözlemlediler.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.