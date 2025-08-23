Bilecik Valisi Ziyaretler Yapmıştır

BİLECİK VALİSİ ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ve Belediye Başkanı Bekir Torun ile bir araya geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, Vali Sözer, bu ziyaret sırasında Kaymakam Kılıç ve Belediye Başkanı Torun’dan ilçedeki projeler ve çalışmalara dair bilgiler aldı.

Esnaf ve vatandaşlarla görüşmelerde bulunan Vali Sözer, sonrasında Van’ın Başkale ilçesinde şehit olan Halil Öktem’in ailesini de ziyaret etti. Bu ziyaretlerin ardından, Osmaneli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında köy ve mahallelerin ihtiyaçlarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi. Vali Sözer, bu toplantının ardından ilgili kurumlara gerekli çalışmaların hemen başlatılması yönünde talimat verdi.

Vali Sözer, yangın döneminde olduğu gibi her zaman vatandaşların destekçisi olduklarını aktardı. Birlik ve beraberlik içerisinde Osmaneli’nin yaralarını sarmaya ve daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceklerini belirtti.