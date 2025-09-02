Haberler

Bilecik Yaz Spor Okulunda Badminton Finali

BADMİNTON KURSU RENGE DÖNDÜ

Bilecik’te gerçekleştirilen yaz spor okulları kapsamındaki badminton kursu, renkli anahtarlıkların yapımıyla sonlandı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen bu kurs, temel badminton eğitimleri alan öğrenciler için final etkinliği niteliğindeydi. Öğrenciler, badminton toplarını renkli aksesuarlarla süsleyerek kendi el yapımı anahtarlıklarını tasarladı.

ÖĞRENCİLER HEM ÖĞENDİ HEM EĞLENDİ

Etkinlik, görsel olarak keyifli anlar yaşatırken, öğrenciler hem el becerilerini geliştirme fırsatı buldu hem de kursun anısına kişisel hatıralar oluşturdu. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, “Amacımız çocuklarımızın yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak, onları spora yönlendirmek ve sosyal becerilerini geliştirmek. Badminton kursumuzda da hem spor hem de keyifli bir etkinlik bir araya geldi” şeklinde açıklamada bulundu.

