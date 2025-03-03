Bilecik Yıldızlar Seçmesi’nde 11 Madalya Kazandılar

OSMANELİ ATATÜRK ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BAŞARI

Osmaneli Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Bilecik Yıldızlar İl Seçmesinde dikkate değer bir başarı göstererek, taekwondo branşında toplamda 11 madalya kazandı. Turnuvada sergiledikleri üstün performansla, öğrenciler 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya elde ederek büyük bir başarıya imza attılar. Madalya kazanan öğrenciler arasında Melis Kalay, Zeynep Acar, Cerensu Hatim, Dilek Beyza Saral, Melih Bakır, Berra Bayırbaşı, Eymen Çakır, Yiğit Kurtuldu, Meryem Aktaş, İrem Gözel ve Zehra Turgut bulunuyor.

OKUL MÜDÜRÜNDEN TEBRİK AÇIKLAMASI

Osmaneli Atatürk Ortaokulu Müdürü Durmuş Ali Ünlü, başarı gösteren sporcuları kutlayarak, “Bu büyük başarıda önemli rol oynayan Mesur Düş hocamızı da tebrik ederiz. Öğrencilerinin yetişmesinde ve bu başarıya ulaşmasında gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı kendisini kutlarız.” şeklinde konuştu. Müdür Ünlü, “Taekwondo takımının bu başarısı, gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarının bir göstergesidir. Öğrencilerimizi ve öğretmenimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.” dedi.