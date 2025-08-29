Haberler

Bilecikli Atlet Üçüncülük Elde Etti

BAŞARILI ATLETİ ZİYARET

Bilecikli sporcu Kurtuluş Bilir, İstanbul’da gerçekleştirilen 38. Sadi Gülçelik yarışmalarında üçüncülük kazandı. Bu başarı sonrası, Kurtuluş Bilir ve antrenörü Medeni Demir, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i makamında ziyaret etti.

BAŞARIYI KUTLAMA

İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen başarı nedeniyle milli sporcuyu ve antrenörünü tebrik etti. Ayrıca, genç sporcuların ulusal organizasyonlardaki derecelerinin Bilecik’in spor alanındaki gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Kurtuluş Bilir, kazandığı üçüncülük derecesiyle Bilecik’in gurur kaynağı olurken, hedefinin Türkiye Şampiyonası’nda da başarılı sonuçlar almak olduğunu belirtti.

