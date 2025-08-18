Bilecikli Gençler, Kaymakamı Ziyaret Etti

GENÇ SPORCULARDAN ZİYARET

Türkiye Şampiyonalarında kayda değer başarılar gösteren Bilecikli genç sporcular, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı’yı makamında ziyaret etti. U-20 Güreş Türkiye 3’üncüsü Mehmet Taşıkıran, U-13 Güreş Türkiye 3’üncüsü Abdulkerim Karakaya ve U-18 Gülle Atma Türkiye Şampiyonu Abdulkerim Akdaş, kazandıkları derecelerle ailelerinin yanı sıra Bilecik’in de gururu oldu.

BAŞARILARIN TEBRİKİ

Kaymakam Murat Yayabaşı, başarılı sporcular ve antrenörleri makamında kabul ederek tebrik etti. Ayrıca onlara çeşitli hediyeler sundu. Genç sporcuların azmi ve disiplinine duyduğu memnuniyeti ifade eden Yayabaşı, bu başarıların il için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu vurguladı.