Bilecikli Judocular Avrupa Kupası’nda Yarışacak

BİLECİK’İN BAŞARILI JUDO SPORCULARI AVRUPA KUPASI’NA HAZIRLANIYOR

Bilecik’ten başarılı judo sporcuları, ‘Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası’nda’ Bilecik’i temsil etmek için yola çıkıyor. Antalya Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan bu önemli etkinlikte, Bilecikli sporcular 48 kilogramda Fatmanur Uçar, 60 kilogramda Yiğit Topal ve 90 kilogramda Muzaffer Buğra Sezer yer alacak.

MOTİVASYON ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sporcular ve antrenörleri, şampiyona öncesi Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i ziyaret etti. Demir, sporculara başarılar dileyerek, “Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası’nda derece yapan 57 kilogramda Türkiye Şampiyonu Buğlem Heybetoğlu ve 73 kilogramda Türkiye Üçüncüsü Ahmet Buğra Kısa da ziyarette bulundular.” ifadelerini kullandı. Ziyaret sırasında, genç sporcuların elde ettiği başarılar kutlandı ve onlara moral motivasyonu sağlandı. Demir, “Judo sporcularımız ve antrenörümüzün, Avrupa Kupası’nda ve gelecekteki tüm müsabakalarda başarılarını sürdürmelerini diliyoruz.” diye ekledi.