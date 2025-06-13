Bilecikli Nur Arı, Avrupa’da Şampiyon

UZUN ATLAMADA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

İzmir’de düzenlenen Atletizm Büyükler Avrupa Takımlar Şampiyonası seçmelerinde, uzun atlama alanında yarışan Bilecikli sporcu Nur Arı, 6.10 metrelik atlayışıyla birinciliği elde etti. Bu başarılı atlayışın hemen ardından, genç sporcu Slovenya’nın Maribor kentinde gerçekleşecek olan Avrupa Takımlar Şampiyonası’nda Türkiye’yi ve Bilecik’i temsil etme şansı yakaladı.

TEBRİKLER VE DESTEK

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, başarısıyla dikkat çeken sporcu ve antrenörünü kutladı. Demir, “Ülkemizi ve ilimizi Avrupa Takımlar Şampiyonası’nda temsil edecek olan sporcumuz Nur Arı’ya ve antrenörümüz Mert Moralı’ya başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

PERFORMANS BEKLENİYOR

Nur Arı’nın Avrupa’daki şampiyonada göstereceği performans, atletizm dünyasında büyük bir merakla bekleniyor. Genç sporcunun ilerleyen dönemlerdeki başarıları, Bilecik için de önemli bir gurur kaynağı olacak.