Bilecikli Sporcu Yasin Özcan Şampiyon

BİLECİK'TEN ŞAMPİYON SPORCU

Bilecikli sporcu Yasin Özcan, büyük bir başarı göstererek Türkiye Şampiyonu oldu. Kars’ta gerçekleştirilen Muaythai Çocuklar Türkiye Şampiyonası’nda, 67 kilogramda Minik Erkekler kategorisinde altın madalya kazandı. Bu zafer, Bilecik’in gurur kaynağı oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yasin Özcan’ın başarısında önemli rol oynayan antrenör Burak Buğday’a da teşekkür edilerek, “Başarılarının devamı için inancımız tam.” ifadeleri yer aldı. İl Müdürü Ramazan Demir, “Yasin Özcan’ın elde ettiği başarı Bilecik için büyük bir gurur kaynağıdır. Sporcu ve antrenörlerini tebrik ediyor, ilerleyen şampiyonalarda da aynı azim ve kararlılıkla yeni başarılar kazanacaklarına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

İstanbul’da Gazzeli Öğrencilere Destek Programı

İstanbul'da düzenlenen etkinlikte, Gazzeli üniversite öğrencilerine destek mesajları gönderildi; eğitim ve insani değerler üzerinde duruldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda İsveç’i yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İsveç'i 85-79 yenerek çeyrek finale yükseldi. Alperen Şengün maçın en çok sayı atan oyuncusu oldu.

