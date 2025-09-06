Bilecikli Sporcu Yasin Özcan Şampiyon

BİLECİK’TEN ŞAMPİYON SPORCU

Bilecikli sporcu Yasin Özcan, büyük bir başarı göstererek Türkiye Şampiyonu oldu. Kars’ta gerçekleştirilen Muaythai Çocuklar Türkiye Şampiyonası’nda, 67 kilogramda Minik Erkekler kategorisinde altın madalya kazandı. Bu zafer, Bilecik’in gurur kaynağı oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yasin Özcan’ın başarısında önemli rol oynayan antrenör Burak Buğday’a da teşekkür edilerek, “Başarılarının devamı için inancımız tam.” ifadeleri yer aldı. İl Müdürü Ramazan Demir, “Yasin Özcan’ın elde ettiği başarı Bilecik için büyük bir gurur kaynağıdır. Sporcu ve antrenörlerini tebrik ediyor, ilerleyen şampiyonalarda da aynı azim ve kararlılıkla yeni başarılar kazanacaklarına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.