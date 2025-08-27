Haberler

Bilecikli Sporcular Başarılar Elde Etti

BAŞARIYLA DOLU YARIŞMA

İstanbul’da gerçekleştirilen 38. Sadi Gülçelik Yarışması’nda Bilecikli sporcular dikkat çekici bir başarı elde etti. Yarışmanın 100 metre kategorisinde Enes Ortakibar ikinci olurken, Uzun Atlama kategorisinde Ensar Döner üçüncü sırayı aldı. Bu başarılı atletler, antrenörleri Ahmet Topçu ile beraber Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’i makamında ziyaret etti.

TEBRİKLERLE MORAL BULDU

Ramazan Demir, genç atletleri ve antrenörlerini kutlayarak, “Bilecikli sporcularımızın böylesine önemli bir organizasyonda dereceye girmesi bizleri gururlandırdı. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı. Bu başarılarıyla dikkat çeken sporcular, Bilecik’i ulusal ve uluslararası şampiyonalarda en iyi şekilde temsil etme hedefinde olduklarını aktardı.

Nazalin Selvi, YKS’yi Kazandı

Mersin'in Silifke ilçesinden görme engelli 17 yaşındaki Nazalin Selvi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı başarıyla geçerek Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Hayallerinin peşinden koşacağını ifade etti.
Ankara Valiliği Ses Düzeyine Dikkat Edin

Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri için SOLOTÜRK'ün uçuşlarının 28-30 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini ve yüksek ses konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

