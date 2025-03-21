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Bilecikli Sporculardan Kuraş Şampiyonası’nda Büyük Başarı

BİLECİK SPORCULARINDAN ÖNEMLİ BAŞARI

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu’nun Burdur’da düzenlediği Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası’nda, Bilecikli sporcular büyük bir başarıya ulaştı. Şampiyonaya Türkiye’nin çeşitli yerlerinden toplam 160 sporcu katılım sağladı.

Bilecik’ten turnuvaya katılan Emirhan Yılmaz 71 kilogram kategorisinde, Muzaffer Buğra Sezer ise 90 kilogramda altın madalya kazandı ve birincilik kürsüsünde yer aldı. Ayrıca, Fatmanur Uçar 52 kilogramda gümüş madalya alarak ikincilikle şampiyonayı tamamladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, şampiyonada başarılı olan sporcuları ve Antrenör Serkan Can’ı tebrik etti. Kendisi, “Başarılarınızın devamını diliyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

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