Bilecikspor Taraftarları Anlamlı Ziyaret Yaptı

BİLECİKSPOR’UN TARAFTAR GRUBUNDAN ANLAMLI ZİYARET

Bilecikspor’un taraftar topluluğu Belekoma Tayfa, önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Bilecik’in en büyük sivil toplum kuruluşu olan Belekoma Tayfa üyeleri, Şehitler Haftası münasebetiyle şehitliği ziyaret etti. Bilecik Şehir Mezarlığı’nda bulunan şehitlikte, grup üyeleri şehitlerin mezarlarını ziyaret etti ve mezar taşlarının üzerine bir Bilecikspor atkısı bıraktı.

Grubun lideri Mert Pekcan, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde bu tür önemli haftalarda ziyaretler gerçekleştirmeye devam edeceklerini ifade etti. “Haftanın önemine göre bu ziyaretleri sürdüreceğiz” şeklinde bir açıklama yaptı.