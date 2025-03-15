Bilecikspor Tecrübeli Teknik Direktörle Anlaştı

TEKNİK ADAMLA ANLAŞMA SAĞLANDI

Bilecik 1. Amatör Lig takımlarından 1969 Bilecik Spor Kulübü, deneyimli teknik direktör Hasan Kol ile anlaşma sağladı. Bilecik 1. Amatör Lig A Grubu’nda lider olan Söğütspor’un 10 puan gerisinde bulunan 1969 Bilecik, yeni hocası ile hedeflerini yukarı taşımayı planlıyor.

HASAN KOL’UN AÇIKLAMALARI

İmza töreninin ardından bir açıklama yapan Kol, “Yabancı bir kulübe gelmedim. Yıllardır bu kulüple uzaktan ya da yakından, her zaman iç içe oldum” ifadelerini kullandı. Geçmişte de Bilecikspor’da çalışma fırsatı bulduğunu belirten Kol, “Bu kulüpte çok güzel anılarım var. Bu yıl da playoff müsabakalarında şampiyon olmak için başkanımız, yönetimimiz, taraftarlarımız ve bizler canla başla mücadele vereceğiz” dedi.