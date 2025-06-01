Bileği Bükülmeyen Kardeşler: Rukiye Ve Ayşenur

BİLEK GÜREŞİNDE KAZANÇLAR

Amasya’nın Taşova ilçesindeki lise öğrencisi olan Rukiye ve Ayşenur Gürel, Okul Sporları Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’nda dikkat çekici bir başarıya imza attı. Rukiye, Türkiye şampiyonu olurken, kardeşi Ayşenur ise Türkiye beşinciliği elde etti. Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören bu kardeşler, antrenman yapmak için zamanlarını iyi değerlendiriyor. Teneffüs, ev ya da okul fark etmeksizin, derslerine de dikkat ederek her fırsatta bilek güreşi antrenmanı yapıyorlar.

Rukiye Gürel (18), bilek güreşiyle tanışmasının üç yıl önce Beden Eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle olduğunu ifade ediyor ve “Öğretmenim ‘Gücün var boşa gitmesin’ sözüyle başladı her şey. Hiçbir şey bilmeden ilk Türkiye beşincisi oldum. Sonraki yıl Türkiye üçüncüsü, bu sene ise Samsun’da Türkiye birincisi oldum” diyor. Milli takım seçmelerine katılmayı hedefleyen Rukiye, “Türkiye birincisi olduktan sonra daha da çok çalışma isteği geldi. Kendime güvendim. Bu zamana kadar kendi bileğimi büken olmadı” şeklinde ekliyor.

AYŞENUR’UN DENEYİMİ VE GÜÇLÜ TAVSİYELERİ

Kız kardeşi Ayşenur Gürel de ablasının ve öğretmeninin tavsiyesiyle bilek güreşiyle ilgilenmeye başlamış. 9. sınıftan beri bu sporla ilgilenen Ayşenur, “Yapamayanlara zor, taktik bilmeyenlere zor. Ama taktik bilip her şeyi yaparsan kendine güvenip de oluyor. ‘Yapamazsın, edemezsin’ diyenlere inat yaptık” şeklinde açıklama yapıyor.

ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINDAN GURUR DUYUYORLAR

Beden Eğitimi Öğretmeni İsmail Ferit Türker, öğrencileriyle gurur duyuyor ve milli takıma seçilmelerinin kendisi için büyük bir onur olacağını belirtiyor. Okul müdürü Cafer Çakraz ise Rukiye’nin hem sağ hem de sol kolda birinci olarak önemli bir başarı elde ettiğini ifade ederek, “Şampiyonaya gitmeden önce bir derece beklediğimizi, birinciliğin çok iyi olacağını fakat derecenin hangisi olursa olsun bizim için makbul olduğunu söylemiştik. O ise en üstünü yaparak zirveye çıktı” şeklinde konuşuyor.