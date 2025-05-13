Bilek Güreşi Gençler A Birinciliği Tamamlandı

BİLEK GÜREŞİ GENÇLER A TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ SONUÇLANDI

Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği müsabakaları Samsun’da tamamlandı. Okul Sporları Federasyonunun organize ettiği etkinlik, İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde gerçekleştirildi ve iki gün sürdü. 59 ilden toplamda 238 sporcu bu müsabakalara katıldı. Müsabakaların ikinci gününde, hem kızlar hem de erkeklerde sağ ve sol kol final karşılaşmaları yapıldı.

ŞAMPİYONLAR BELİRLENDİ

Erkekler kategorisinde, 50 kilogramda Kaan Er, 55 kilogramda Ahmet Arda Altun, 60 kilogramda Ali Osman Başaran, 65 kilogramda İsa Uçar, 70 kilogramda Enver Murad, 75 kilogramda Mustafa Enes Gedikli, 80 kilogramda Yiğit Hamza Karaduman ve 85 kilogramda Yusuf Alak birinciliği yakaladı. Kızlar tarafında ise, 45 kilogramda Beyza Gül Akdağ, 50 kilogramda Beyza Ece Atmaca, 55 kilogramda Hatice Yıldız, 60 kilogramda Nur Hayat Özkan, 65 kilogramda Elif Çakmak, 70 kilogramda Rukiye Gürel, 75 kilogramda Kadiriye ve artı 75 kilogramda Yasemin Balcı şampiyonlukları elde etti.

Gençlik ve Spor İlkadım ilçe Müdürü Murat Turan, şampiyonaya başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptıklarını dile getirerek, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk olarak bilek güreşine ev sahipliği yaptık. Bundan sonraki süreçte 5 tane daha şampiyonaya Samsun ev sahipliği yapacak.” ifadelerini kullandı.