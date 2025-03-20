Bilek Güreşi Müsabakalarında Önemli Başarı

MÜSABAKALARIN TARİHİ VE YERİ

2024-2025 eğitim öğretim yılı okul sporları çerçevesinde düzenlenen Bilek Güreşi Gençler İl Müsabakaları, 17-19 Mart 2025 tarihlerinde Artvin’de yapıldı. Bu müsabakalarda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 4 öğrenci yer aldı.

Müsabakalar sonucunda başarılı sonuçlar elde eden sporcular, Türkiye finallerine katılma hakkı kazanarak Bayburt’u temsil etti. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bilek Güreşi Gençler İl Müsabakaları’nda önemli dereceler elde etti. Yarı finale yükselen öğrenciler arasında Muhammet Emin Özen, sağ ve sol kolda birinci olarak dikkat çekti. Ahmet Şafak Ulaş sol kolda ikinci, sağ kolda ise üçüncülük elde etti. Diğer öğrencilerden Mehmet Akif Karakelle sağ kolda ikinci, sol kolda dördüncü, İlker Turan ise sağ ve sol kolda dördüncü olmayı başardı.

TÜRKİYE FİNALİNE YETİŞEN SPORCULAR

Sağ ve sol kolda ilk iki sırayı alan sporcular, Türkiye Finallerinde Bayburt’u temsil edecek. Bu başarılı sonuçlar, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için büyük bir gurur kaynağı oldu ve bölgeyi daha ileri bir seviyeye taşıma potansiyeli gösteriyor.