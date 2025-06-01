Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Başarılar!

BİLEK GÜREŞİNDE ZİRVEYİ HEDEFLİYORLAR

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan lise öğrencisi kardeşler Rukiye ve Ayşenur Gürel, Okul Sporları Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Rukiye Türkiye şampiyonu, kardeşi Ayşenur ise Türkiye beşincisi oldu. Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde okuyan Gürel kardeşler, her antrenman için fırsat yaratıyor. Okulda, evde ve teneffüslerde derslerine ihanet etmeden bilek güreşi antremanı yapıyorlar.

İLK ADIM HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Samsun’da düzenlenen şampiyonada elde ettiği birincilikle dikkat çeken Rukiye Gürel (18), bilek güreşiyle tanışmasının 3 yıl önce Beden Eğitimi öğretmeninin yönlendirmesi sayesinde olduğunu aktarıyor. “Öğretmenim ‘Gücün var boşa gitmesin’ sözüyle başladı her şey. Hiçbir şey bilmeden ilk Türkiye beşincisi oldum. Sonraki yıl Türkiye üçüncüsü, bu sene ise Samsun’da Türkiye birincisi oldum,” diyor Rukiye. Milli takım seçmelerine katılmayı hedefleyen şampiyon sporcu, “Türkiye birincisi olduktan sonra daha da çok çalışma isteği geldi. Kendime güvendim. Bu zamana kadar kendi bileğimi büken olmadı,” şeklinde sözlerini tamamlıyor.

Kız kardeşi Ayşenur Gürel, ablasının ve öğretmeninin tavsiyesi ile bu spora yöneldiğini ifade ediyor. 9. sınıftan beri bilek güreşi ile ilgilenen Ayşenur, “Yapamayanlara zor, taktik bilmeyenlere zor. Ama taktik bilip her şeyi yaparsan kendine güvenip de oluyor. ‘Yapamazsın, edemezsin’ diyenlere inat yaptık,” diyor.

Beden Eğitimi Öğretmeni İsmail Ferit Türker, öğrencileri ile gurur duyduğunu belirterek milli takıma seçilmelerinin hem kendileri hem de okul için büyük bir mutluluk olacağını vurguladı. Okul müdürü Cafer Çakraz ise Rukiye’nin hem sağ hem de sol kolda şampiyon olmasının büyük bir başarı olduğunu, “Şampiyonaya gitmeden önce bir derece beklediğimizi, birinciliğin çok iyi olacağını fakat derecenin hangisi olursa olsun bizim için makbul olduğunu söylemiştik. O ise en üstünü yaparak zirveye çıktı,” şeklinde ifade etti.