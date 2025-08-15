Bilet.com, İNsha Ventures’tan Yatırım Aldı

YATIRIMLA BÜYÜME HEDEFİ

BİLET.COM, Insha Ventures’tan aldığı yatırımla büyüme ve teknoloji odaklı dönüşümünü hızlandırmayı amaçlıyor. Daha önce 2022 yılında yurt dışındaki yatırımcılardan 1,2 milyon dolar yatırım elde eden şirket, bu kez Insha Ventures’tan yatırım alıyor. Uçak bileti, otobüs bileti, feribot bileti, araç kiralama, otel rezervasyonu ve etkinlik biletleri gibi geniş bir hizmet yelpazesi sunan Bilet.com, dijital cüzdan gibi finansal teknolojilere ve seyahat teknolojilerinde yapay zeka çözümlerine yönelmeyi hedefliyor.

GÜÇLÜ VİZYON VE HEDİFLER

Bilet.com’un Kurucusu ve Genel Müdürü Doç. Dr. Atakan Kurt, “Bu yatırımla geleceğe yönelik vizyonumuzu çok daha güçlü bir şekilde ilerletiyoruz” diyor. Hedeflerinin sadece bilet satışı değil, tüm seyahat ihtiyaçlarını tek bir platformdan çözebilen bir Bilet SuperApp sunmak olduğunu vurguluyor. Ayrıca, dijital cüzdan ile yapay zeka çözümleri kullanarak seyahat planlamasını daha akıllı hale getireceklerini ifade ediyor. Atakan Kurt, “Bu yeni yatırımla Bilet.com, yurt dışındaki pazar payını da artıracak” şeklinde açıklamada bulunarak, teknolojiye verdikleri önemin global ölçekte yenilikçi adımlar atmalarına katkı sağlayacağını belirtiyor.

KULLANICI DENEYİMİNE VURGU

Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar, yatırım süreci hakkında yaptığı açıklamada, “Bilet.com’a gerçekleştirdiğimiz bu yatırım, Insha Ventures olarak sadece bir teknoloji şirketine değil, aynı zamanda sürekli kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlayan vizyoner bir yapıya duyduğumuz güvenin göstergesidir” diyor. Bilet.com’un seyahat sektörünün dijitalleşmesinde önemli bir rol üstlendiğine dikkat çeken Bayansar, fintek çözümleriyle entegrasyon sağlanarak, altyapı ve teknoloji desteğiyle kullanıcıların karar alma süreçlerinin kolaylaştırılacağını ifade ediyor. Bu strateji ile, uçtan uca bir seyahat deneyimi sunan SuperApp hedefinin bu yatırım ile daha da güçleneceğini vurguluyor.