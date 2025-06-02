Bilet Fiyatları Yüksek, Gidemiyoruz

ARTAN BİLET FİYATLARI YURTAŞLARI ETKİLİYOR

Kurban Bayramı öncesi, vatandaşlar otobüs ve uçak biletlerindeki yüksek fiyatlar nedeniyle memleketlerine gidememekten şikayet ediyor. İstanbul Esenler Otogarı’nda beklenen yoğunluk yaşanmazken, gençlerden biri ANKA’ya yaptığı açıklamada, “Antepliyim, memleketime gidemiyorum. Bilet fiyatlarından dolayı gidemiyorum. Uçak 2-3 bin TL, hatta en son 4 bindi. Otobüs de aynı. Gidemiyorum, arkadaşımı gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

YOLCU SAYISINDA DÜŞÜŞ GÖZLEMLENİYOR

Kurban Bayramı öncesi İstanbul Esenler Otogarı’nda geçmiş yıllara göre yolcu sayısının azalması dikkat çekti. Birçok vatandaş, bilet fiyatlarının özellikle asgari ücretle geçinen ve öğrenci olan kişiler için ulaşılmaz seviyelere çıktığını belirtti.

ÖĞRENCİLER ALIM GÜCÜ ZORLANIYOR

Üniversiteli bir başka öğrenci Emine Nisa Tiryaki, ekonomik nedenlerden dolayı ailesini göremediğini söyleyerek, “Ben gidemiyorum. Antepliyim, memleketime gidemiyorum. Bilet fiyatlarından dolayı gidemiyorum. Uçak 2-3 bin TL, hatta en son 4 bindi. Gidemedim. Otobüs de aynı. Gidemiyorum, arkadaşımı gönderiyorum” diye konuştu. Diğer bir üniversite öğrencisi Eda Nur Yatar ise “Memlekete gidiyorum. Bilet fiyatları pahalı bence. Bin 600 TL’ye aldım. Benim için zor” değerlendirmesini yaptı.

YOLCULUK ZORLAŞIYOR

Sibel Aydoğdu, İstanbul’a bir düğün için geldiğini ifade ederek, “Bu şartlarda çalışan bir insan için bilet fiyatları çok fazla. Yakıt çok pahalı, firmaları da anlıyorum ama yolculuk yapmak çok zor. Mecbur kalmasam şu an gelmeyi düşünmezdim. Bursa’ya 720 TL’ye gidiyorum. Çok değil mi sizce? Çok. Maalesef ekonomimiz iyi yerlere gitmiyor diyeyim” dedi.

KİSA SÜREDE FİYATLAR ARTIYOR

Bayram tatili nedeniyle İstanbul’a gelen Sevim, bilet fiyatlarının hızla artış gösterdiğine dikkat çekti ve, “Antalya’dan geldim bayram için. İlk baktığımızda 850 liraydı. İki gün sonra bin iki yüze çıktı. O da en uygunuydu” şeklinde konuştu.