Bilet Satışları Milli Piyango Heyecanı Arttırıyor

Milli Piyango yılbaşı biletleri bayilerde ve Milli Piyango Online platformunda satışa sunuldu. Bilet fiyatları çeyrek 150 TL, yarım 300 TL ve tam 600 TL olarak belirlendi. Oyunseverler yılbaşı biletlerini online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve bayilerden temin edebiliyor. Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişine dair süreci CNN Türk’ten Sinan Ağca anlattı. Ağca, “Milli Piyango bileti satışları 1 haftadır başladı. Satış noktalarında vatandaşlar gelip yılbaşı özel çekilişi için biletlerini alıp şansını artırmak istiyor” dedi.

DAĞITILACAK ÖDÜL MİKTARI

Ağca, “Bu sene büyük ikramiye 600 milyon lira. O büyük ikramiye çeyrek bilete çıkarsa 4’e bölünebilir. Yarım bilete çıkarsa 2 kişi arasında pay edilecek. Tam bilete çıkarsa 600 milyon liranın sahibi sadece bir kişi olacak. Toplamda 3.5 milyar TL’ye yakın ödül dağıtılacak. Şu anda Eminönü’ndeyiz, burası şanslı olarak bilinen bir bilet bayisi. Bu yıl biletlerin çeyreği 150 liradan satılıyor. Yarım bilet 300 liradan, tam bilet 600 liradan alınıyor. On binlerce bilet şimdiden satılmış durumda” ifadesini kullandı.

MÜŞTERİLERİN HAYALLERİ

Eminönü’ndeki bilet bayisine gelen bir kadın ise, “Hayal çok inşallah nasip olursa çok büyük hayallerimiz var. Ben altıncı hissime güveniyorum inşallah çıkacak” dedi. Bilet satışlarıyla ilgili bayi yetkilisi, “Satışlar oldukça iyi, son güne yaklaştıkça ilgi daha da artacaktır” açıklamasını yaptı.

DAĞITIM GARANTİSİ

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde, geçen yıl olduğu gibi 600 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Belirlenen kuralla birlikte, bilet payına bakılmaksızın büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık 2024 gecesi televizyonda canlı yayınlanacak ve çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com adresinde açıklanacak. Oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını kolaylıkla öğrenebilecek.

ÇEKİLİŞ KURALLARI

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Alınan ve ikramiye kazanan bilet tam bilet ise ikramiyenin tümü, yarım bilet ise ikramiyenin yarısı, çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanıyor. Ayrıca Milli Piyango’da iki özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategorisidir. Birincisi 0-4 arasından, ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki numara çekiliyor. Son basamağı bu iki numaradan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor. Teselli kategorisi ise, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre değişiklik gösteriyor. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/milli-piyango-oyun-kurallari adresine ulaşılabilir.

ÇEKİLİŞLERİN CANLI YAYINI

Tüm çekilişler, Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturduğu teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve canlı olarak yayınlanmaktadır. Dünya Piyango Birliği tarafından verilen WLA-SCS:2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standartı Sertifikasına sahip olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa vermektedir. Çekilişler, yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen stüdyoda noter huzurunda gerçekleşiyor ve www.millipiyangoonline.com ile Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmakta.