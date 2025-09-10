Biletler Karaborsaya Düştü, Fahiş Fiyatlar

BİLETLER KARABORSADA

Uefa Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta oynanacak olan Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı öncesi biletlerin karaborsaya düştüğü bildiriliyor. Frankfurter Rundschau’da yayımlanan habere göre, Eintracht Frankfurt taraftarının Galatasaray maçına göstermiş olduğu yoğun ilgi dikkat çekiyor.

Haberde, bölgedeki Galatasaray taraftarının çokluğu sebebiyle maç öncesi biletlerin karaborsaya düştüğü ve aşırı fiyatlarla satıldığı aktarılıyor. Normal koltuk biletlerinin 900 euro’dan satışa sunulduğu, fakat karaborsada bu fiyatın 10 katına kadar çıktığı ifade ediliyor. Maç öncesinde karaborsada satılan biletlerinin fiyatlarının 2500 euro’ya kadar yükselebileceği, ayrıca VIP koltuk biletlerinin ise 4500 euro, yani yaklaşık 218 bin liraya satıldığı belirtiliyor.

Eintracht Frankfurt ile Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü Almanya’da karşı karşıya gelecek.