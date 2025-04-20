Bilfen Liseleri ve Stanford İle İş Birliği

ÖĞRENCİLER STANFORD ÜNİVERSİTESİ’NE GİTTİ

Bilfen Liseleri ile Stanford Üniversitesi Health Care Merkezi arasındaki iş birliği çerçevesinde 300 öğrenci, Stanford Üniversitesi’ni ziyaret etti. Burada, öğrenciler geleceğin sağlık teknolojilerine yönelik geliştirdikleri 40 projeyi, Stanford Health Care Merkezi’nde görev yapan doktor, biyomedikal mühendisleri, proje yöneticileri ve koordinatörlerden oluşan jüriye sundu. Jüri, 138 öğrencinin sunum yaptığı projeler arasından Bilfen Çayyolu Liseleri öğrencileri tarafından hazırlanan “Otomatik İzlemeli Akıllı Ozon Terapi Hastane Yatağı” adlı projeyi 1. olarak değerlendirdi. Bu birincilik, öğrencilere yaz boyunca Stanford’da staj yapma imkanı kazandırdı. Stanford Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Merkezi, lise seviyesindeki öğrenciler için bu tarz bir staj hakkı tanıdı.

HEYECANLI GÜNLER GEÇİRDİLER

Bilfen Liseleri Kimya Bölüm Başkanı Demek Akçayöz, Stanford yetkilileriyle görüşmeleri sonucunda öğrencilere “sağlıkta inovasyon” temalı bir proje yapma fırsatı sunduklarını belirtti. Akçayöz, “Öğrencilerimiz çok heyecanlıydı. Çok ciddi hazırlıklar yaparak yoğun bir süreç geçirdiler. Bu süreç 1 yılı buldu. Sağlıkta inovasyon temalı bu projeler için öğrencilerimiz yoğun çalışmalar sergiledi. 138 kişi ile 40 projeyle Stanford’da yerimizi aldık. Yapılan çalışmalar sonucunda Stanford yetkilileri, bütün projeleri çok beğendiler ve hepsi katılım sertifikalarıyla döndüler. Ancak Ankara Çayyolu Lisesi’nden oluşan 3 kişilik bir grup birincilikle ödüllendirildi. Yazın Stanford’da staj imkanı kazandılar. Onlar da çok heyecanlılar. Şu anda yaz stajına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seneye daha da artarak devam etmesini istiyoruz” dedi.

GERÇEK BİR PROBLEMDEN YOLA ÇIKILDI

Projede yer alan 11. sınıf öğrencisi Mehmet Berk Üstüner, güncel sorunlardan biri olan “yatak yarası” problemini düşünerek proje geliştirmeye başladığını ifade etti. Üstüner, “Babamın anneannesi bu durumu bacak ameliyatı sonrasında yaşadı ve şu anda yatalak. Bu durumdan dolayı sıkıntı çekiyor. Çevremizdeki araştırmalara da baktığımızda, iki temel teknoloji koyduk. Birincisi ozon sistemi. Ozonun iyileştirici ve dezenfekte edici gücüyle yatak yarası oluşumunu engellemeyi amaçlıyoruz. Ozonu insan sağlığına zararlı olmayacak şekilde oksijenle seyreltip kullanacağız. Bunun yanında otomatik pozisyonlandırma sistemini de kullanarak basıncı dağıtarak yatak yaralarının oluşumunu engellemeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

PROJEYE ADANMIŞ GECELER

Projede görev alan diğer 11. sınıf öğrencisi Doğu Kaan Akgül ise, projenin elektronik kısmında çalıştığını belirtti. Havalimanında bile projelerine yoğun bir şekilde odaklandıklarını ifade eden Akgül, “Sayısız gecelerimiz bu projeye adandı. Sunum günü çok heyecanlıydık. Jüriye 4-5 sunum yaptık. Finalistler açıklandığında ismimizi görmek çok heyecan vericiydi. Birincilikle sonuçlandı ve Ağustos’ta Stanford Hastanesi’nde staj hakkı kazandık. Orada biyomedikal mühendisliği üzerine çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.

YENİ TEKNOLOJİLER HAZIRLANIYOR

Projenin yazılım kısmında yer alan 10. sınıf öğrencisi Kağan Erkan, proje için veri analizinin önemine vurgu yaptı. Erkan, “Projemizde ileride EEG ile kullanım ve hasta verilerini kripto aracılığıyla toplama fikrimiz var. Bu, şeffaflık sağlamak amacıyla oluşturulacak. Yapılan veriler, her bireyin cüzdanında depolanacak ve hastaneler arasında veri akışında gecikme yaşamayacağız. Bunun yanı sıra bir nabız ölçme sistemi geliştirdik. Bu, MİT’in mevcut koduyla insanın nabzını telefon kamerasıyla ölçmeyi sağlayacak ve bu verileri hastaların daha sağlıklı bir şekilde toplayabilmesi için yatağa entegre ettik” diye konuştu.