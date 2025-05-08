Bilgiler Yolda Geliyor

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Pınar Eczacıbaşı, Hayatını Kaybetti

Kanser tedavisi gören iş kadını Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında vefat etti. Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Hastalığını kimseyle paylaşmadığı belirtildi.
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Trabzon’da Fermuar Sistemi Bilgilendirmesi Yapıldı

Trabzon'da düzenlenen Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinliğinde, sürücülere fermuar sistemi tanıtılarak trafik güvenliği konusunda farkındalık artırıldı. İl Emniyet ve Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

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