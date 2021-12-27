Bilic’ten Fenerbahçe açıklaması

Başarılı teknik direktör Slaven Bilic, Fenerbahçe ile ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe’de son dönemde en fazla konuşulan teknik direktör olan Slaven Bilic sessizliğini bozdu. Çin basınına açıklamalar yapan Bilic, “Çıkan haberler dedikodu” ifadelerini kullandı

Son dönemde adı sürekli olarak Fenerbahçe ile geçen Slaven Bilic ilk kez konuştu. Şu anda Çin’de Beijing Guoan takımın teknik direktörü olarak maçlara çıkan Hırvat çalıştırıcı, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Çinli gazetecelerin, Fenerbahçe iddialarına yanıt veren Bilic, “Ben bir profesyonelim. Şu an sahip olduğum işime, görev yaptığım takımıma ve mücadele ettiğim lige saygı duyuyorum. Ben tüm enerjimle takımımın maçlarına odaklandım. İnternette okudunuz haberler şu anda dedikodudan ibaret” ifadelerini kullandı.

53 yaşındaki çalıştırıcının Beijing Guoan takımıyla Aralık 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.