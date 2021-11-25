Bilim adamları yeni varyant konusunda uyardı

Bilim adamları, corona virüsün B.1.1.529 adlı varyantının vücutta daha fazla hastalık dalgasını tetikleyebileceğini söyledi.

Bilim adamları yüksek sayıda mutasyona sahip Covid varyantı konusunda alarma geçti ve vücudun savunmasından kaçan bu varyant daha fazla hastalığı tetikleyebileceğini söyledi.

B.1.1.529 adlı varyant Bostvana, Hong Kong ve Güney Afrika’daki 10 kişide görüldü. Bu varyant bazı bilim adamlarını endişelendirdi çünkü bir dizi mutasyon, virüsün bağışıklıktan kaçmasına yol açabilir.

B.1.1.529 adlı varyant Bostvana, Hong Kong ve Güney Afrika’daki 10 kişide görüldü.

Bilim adamları, çoğu aşının bağışıklık sistemini Covid-19’a karşı hazırlamak için hedeflediği diken proteininde 32 mutasyonun olduğunu tespit etti. Diken proteinindeki mutasyonlar, virüsün hücreleri enfekte etme ve yayılma yeteneğini artırabilir, aynı zamanda bağışıklık hücrelerinin virüse saldırmasını zorlaştırabilir.

‘DİKKATLE İZLENMELİ’

İngiltere’de yer alan Imperial College London’da virolog olan Dr. Tom Peacock, varyantın dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti ve “inanılmaz derecede yüksek miktarda diken proteini mutasyonlarının endişe oluşturduğunu” bildirdi.

UCL Genetik Enstitüsü müdürü Prof Francois Balloux, varyantın tedavi edilmememiş bir HIV/AIDS hastasından evrimleşmiş olarak çıktığını öne sürdü.