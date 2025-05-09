Bilim Fuarı Açıldı, Öğrenciler Sevindi

AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri tarafından organize edilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı yapıldı. Çubuk Belediyesi Fuaye ve Sergi Alanı’nda, “Minik mucitler” temasıyla gerçekleştirilen fuarda, geri dönüşüm malzemelerinden üretilen resimler, maketler, robotlar, tasarımlar ve seramikler gibi birçok proje sergilendi.

Fuarın açılışını yapan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, sergiyi gezerek öğrencilerden bilgi aldı. Eğitim kenti olarak bilinen Çubuk’ta kültür, sanat ve bilime dair sergilerin açılmasının önemine dikkat çeken Demirbaş, sergiyi ve sergilenen eserleri büyük bir beğeniyle karşıladığını dile getirdi. Yetenekli ve ufku açık öğrencilerin özgün eserlerinin sergide yer aldığını belirten Demirbaş, “Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Gençlerimizin yaptıkları eserleri gördüğümüz zaman gerçekten seviniyoruz, mutlu oluyoruz.” şeklinde konuştu.