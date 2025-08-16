Bilim İnsanı, Afet Anlarında 5G/6G’ye Dikkat Ediyor

AFET YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİLERİN ROLÜ

Bilim insanları, 5G/6G ile yapay zeka teknolojilerinin afet anlarında hayat kurtarmadaki hayati önemine dikkat çekiyor. Türkiye, depremlerle sıkça karşılaşan bir bölgede bulunuyor. Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Bayat, özellikle afet sonrası ‘altın saatler’ olarak adlandırılan ilk 72 saatin yaşamsal önem taşıdığını vurguluyor. “Arama-kurtarma çalışmalarının hızı ve etkinliği, kurtarılan hayatların sayısını doğrudan etkiliyor. Ancak afet anlarında kablosuz iletişim altyapısı, trafik yoğunluğu ve baz istasyonlarının kapasite sınırlamaları nedeniyle yetersiz kalabiliyor” diyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ İLETİŞİM

Prof. Dr. Oğuz Bayat, yapay zeka destekli ağ yönetimi ile 5G/6G teknolojilerinin önemine işaret ederek şunları belirtiyor: “5G/6G’nin ultra güvenilir düşük gecikmeli iletişim (URLLC) özelliği, yapay zeka ile desteklendiğinde ve hassas konum tespitiyle birleştirildiğinde, afet bölgelerinde iletişim çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde sağlanabilir.” Yeni teknolojilerin, operatörlerin ağ alan trafik kapasitesini 4G teknolojilerine kıyasla 100 kat artırabileceğini vurguluyor. Ayrıca, ağ planlamasında kullanılabilecek ağ dilimleme, yapay zeka destekli dinamik trafik çizelgeleme ve akıllı anten teknolojileri ile bölgeye özel ihtiyaçlara yanıt verebilecek ağların oluşturulabileceğini belirtiyor. “Dikey uygulama” olarak bilinen yapay zeka ağ araçlarıyla değişen durumlara otonom olarak müdahale edilebileceği ve ağ kalitesinin artırılabileceğini ifade ediyor. 1-10 milisaniye seviyelerinde gecikme süreleri ile drone ve robotların büyük hücre ağları üzerinden grup halinde yönetilebileceği açıklanıyor.

PİLOT ÇALIŞMALARIN ÖRNEKLERİ

Prof. Dr. Oğuz Bayat, bu teknolojilerin afet yönetiminde nasıl kullanılacağına dair çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen pilot çalışmalara dikkat çekiyor. Japonya ve Güney Kore’de, “5G/6G’nin düşük gecikmeli iletişim olanakları test ediliyor. Özellikle drone tabanlı arama-kurtarma sistemleri ve akıllı sensör ağları üzerinde çalışılıyor.” ifadesini kullanıyor. Çin’de, “5G/6G destekli acil iletişim araçları geliştirildi. Deprem ve sel gibi durumlarda hızlı kurulum yapılabilen mobil baz istasyonları kullanılıyor.” şeklinde bilgiler veriyor. ABD’de, “FEMA ve bazı üniversiteler, yapay zeka ile eğitilmiş sensörler ve robotları enkaz altındaki kişilerin yerini tespit etmek için deniyor.” diyor. Avrupa’da ise, “Horizon 2020 projeleri kapsamında yapay zeka ve robotik sistemler afet senaryolarında test ediliyor.”

GELECEĞİN AFET YÖNETİMİ

Teknolojik çözümlerle desteklenen afet yönetiminin, kriz anlarında toplumun direncini artırdığı ifade ediliyor. Prof. Dr. Oğuz Bayat, “5G/6G tabanlı acil iletişim merkezleri sayesinde iletişim hatlarının çökme riski en aza indirilecek. Akıllı şehir uygulamaları sayesinde altyapılar otomatik olarak yeniden yönlendirilebilecek. Yapay zeka tabanlı simülasyonlarla riskler önceden öngörülebilecek ve müdahale planları daha etkin hazırlanabilecek.” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.