Bilim İnsanları Akrep Zehri Üzerinde Çalışıyor

TRABZON’DA YENİ ARAŞTIRMALAR BAŞLADI

Karadeniz Teknik Üniversitesi’ndeki bilim insanları, akrep zehri üzerine yoğun çalışmalar yürütüyor. Akrep analizi, kalite karakterizasyon testleri ile birlikte tıbbi alanlarda kullanılabilmesi için akademisyenler titizlikle araştırmalar yapıyor. Preklinik çalışmalar ile akrep zehrinin tıbbi açıdan insanlık yararına sunulmasına yönelik projeler de geliştiriyor. KTÜ’lü akademisyenler, İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde başlattıkları bu çalışmalar çerçevesinde, akrep üretimi yapan bir firma ile protokol imzalayarak akrepten elde edilen zehirler üzerinde incelemelerde bulunuyor.

AKREPTEN ELDE EDİLEN ZEHRİN ANALİZİ YAPILIYOR

Akademisyenler, akreplerden elde edilen venomun farmakolojik aktivitesinin yanı sıra etkin bileşiklerinin geliştirilmesi üzerinde de duruyor. Bu kapsamda yapılan karakterizasyon testleri, analizler ve yurt dışına ihraç edilecek venomların içerik analizleri ile kalite testleri gerçekleştirilecek. Firma tarafından yapılan sağımların ardından özel olarak hazırlanan kutularla Trabzon’a getirilen zehirler, eksi 75 derece ve üzerindeki ultra derin dondurucularda korunuyor. KTÜ’lü akademisyenler ayrıca Anadolu’nun önemli endemik değerlerinden biri olan akrebin tıbbi açıdan insanlığa fayda sağlayacak araştırmalarına da devam edecek.

KONTROL ALTINDA ÜRETİM VE İHRACAT POTANSİYELİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sena Sezen, yapılan bilimsel çalışmalara dair bilgiler vererek; “Doğada bulunan bazı canlıların içerdiği bileşiklerin ilaç olma potansiyelleri veya farklı sektörlerde kullanım potansiyelleri çok önemli, kritik bir konu.” dedi. Sezen, akreplerin yasal olarak üretim gerçekleştiren kısıtlı sayıdaki çiftliklerden elde edilen zehirler üzerinde çalışmalar yapacaklarını belirtti. Akrep zehrinin oldukça yüksek bir ihracat potansiyeline sahip olduğunu da vurgulayan Sezen, “Elde edilen akrep zehirlerinin bu standart testler açısından değerlendirmesini yapabileceğiz. İyi Laboratuvar Uygulamaları akreditasyonuna sahip olmamız, bu testlerimizin güvenilirliğini artırıyor.” ifadelerini kullandı.

KANSER TEDAVİSİNDE GÖZLEMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ

Akrep zehrinin preklinik araştırmalar yapılmasına rağmen henüz kanser tedavisinde onaylanmış bir yeri olmadığını hatırlatan Sezen, “Sonuçları yayınlanmadan bu amaçla kullanıldığını söylemek bilimsel olmaz.” diye ekledi. Şu an sadece bir klinik çalışma olduğunu belirten Sezen, akrep zehri için henüz ruhsatlı ve onaylı bir ilaç bulunmadığını sözlerine ekledi. Akrep zehri üzerinde çalışmanın ikinci aşamasında, preklinik çalışmalar yapılacağını ifade eden Sezen, elde edilen akrep zehrinin analizlerinin yapılacağını belirtti.

DEĞERLİ VE ZOR HAZIRLANAN ÜRÜNLER

Sezen, akrep zehrinin eksi 75 derecede saklandığını açıklayarak, akrep zehrinin sağılarak elde edilen bir sıvı olduğunu belirtti. “Bir akrepten en fazla birkaç damla zehir elde edebiliyorsunuz ve bir akrepten ayda bir kez sağım yapılabiliyor.” şeklinde konuştu. Dolayısıyla, bu ürünlerin ihracat potansiyelinin yüksek olabilmesi için binlerce akrepten elde edilen sınırlı miktardaki zehirler kullanılacak. “Bu açıdan çok değerlidir ve zor elde edilen bir üründen bahsediyoruz.” diyerek projelerin önemine değindi.